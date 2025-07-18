Хирурги спасли девочке глаз с вросшим в него волосом

Девочка 14 лет долго мучалась от непонятной патологии - она жаловалась на неприятные ощущения в глазу и сильное воспаление. В Детском клиническом центре имени Рошаля в Красногорске, куда направили юную пациентку, врачи обнаружили необычную патологию: в конъюнктиве левого глаза (слизистой оболочке) у девочки вырос волос длиной около сантиметра.

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Он напоминал ресницу, однако рос не наружу, а "внутрь", вылезая из-под века, постоянно царапая и раздражая конъюнктиву. Об этом редком случае рассказали в Минздраве РФ.

«Мы удалили новообразование бульбарной конъюнктивы под общей анестезией, а затем провели гистологическое исследование удаленных тканей», — рассказали в клинике.

Операция прошла успешно. На данный момент девочка чувствует себя хорошо и уже находится дома.