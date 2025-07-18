Американка едва не лишилась ноги после укуса паука

Тейлор Девапрасад из Пенсильвании рассказала, что была укушена пауком, который заполз в ее спальню через открытое окно. То, что сначала показалось обычным укусом насекомого, быстро переросло в угрожающую жизни инфекцию, потребовавшую госпитализации и длительного лечения, пишет Daily Star.

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Укус, пришедшийся в заднюю часть колена, сначала не вызвал у женщины особого беспокойства. Однако уже через два дня ее нога настолько опухла, что она не могла ходить. Краснота, сильная боль и пульсация быстро переросли в более серьезные симптомы.

"Сначала это выглядело как обычный укус насекомого, но через 48 часов я даже не могла ходить", — рассказала Тейлор.

Несмотря на несколько визитов в отделение неотложной помощи, состояние женщины продолжало ухудшаться. В конечном итоге американку госпитализировали с диагнозом инфекции, распространившейся в кровеносную систему — сепсиса. Врачи сообщили, что без срочного лечения инфекция могла бы привести к самым печальным последствиям. В больнице Девапрасад находилась в состоянии бреда, а ее лечение включало четырехдневный курс внутривенных антибиотиков — семь различных препаратов, прежде чем один из них начал давать положительный эффект.

Медики даже рассматривали возможность ампутации части ноги, если бы инфекция не поддалась лечению. По словам женщины, ранее она с сочувствием относилась к паукам, помня об их важной роли в экосистеме, но теперь боится их.

Сейчас Тейлор продолжает восстанавливаться. На коже остался синяк и необратимое изменение пигментации, а прикосновение к месту укуса до сих пор вызывает боль. "Врачи сказали, что кожа может никогда больше не выглядеть или ощущаться как раньше", — призналась она.