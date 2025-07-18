Накопительный эффект: Сколько укусов пчел безопасны для человека

Укус пчелы вполне безобиден, заявил НСН Валерий Михеев, но Владимир Болибок с ним не согласился. Пчелиный яд в малых дозах может быть полезен, а сами пчелы никогда не атакуют первыми, рассказал председатель союза пчеловодов России Валерий Михеев в эфире НСН. Пчелиный яд может нарушать работу кровеносных сосудов — к такому выводу пришли исследователи из Автономного Университета Барселоны. Их работа опубликована в журнале Toxicological Sciences (ToxiSci). В эксперименте ученые изучали действие апитоксина — смеси биологически активных веществ, содержащихся в пчелином яде. Результаты показали, что апитоксин снижает жизнеспособность клеток и ослабляет способность сосудов расширяться. Нарушения могут возникать после множества укусов, а у некоторых людей — даже после одного или нескольких. В союзе пчеловодов усомнились в этих выводах. «Организм выдерживает укусы нормально, но каждый реагирует по-своему. Я слышал о накопительном эффекте пчелиного яда, когда рано или поздно наступает анафилактический шок. Я знаю и массу работ, где ученые доказывали, что они лечат пчелиным ядом. Здесь все зависит от дозировки, нельзя говорить, что два-три укуса и все будет плохо или хорошо. Шершень куда опаснее, я не сталкивался, но мои коллеги описывали его укус как удар молотком по голове — даже может память отбить. Осы могут пять-десять раз уколоть, здесь опасность в многоразовых укусах. У шмелей вообще нет жала, они самые безопасные, у некоторых видов пчел оно тоже отсутствует — с ними даже дети играют», — подчеркнул Михеев. Он также дал совет, как спастись от пчел. «Вода спасает всегда против пчел. Они также не любят резкого запаха, но, если вы не подходите и не отмахиваетесь, то она не нападет на вас. Если летит рядом, то осторожно прикройте голову руками, чтобы не запутались в волосах, и отойдите медленно, не размахивая руками. Такого не бывает, чтобы пчела в чистом поле атаковала кого-нибудь: агрессия приводит к агрессии, если вы по-доброму к пчеле, то и она к вам тоже», — сказал он. Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, в свою очередь, не согласился с мнением пчеловода и заявил, что любой укус может стать фатальным. «Я, как врач аллерголог-иммунолог, имею дело с аллергией на яд этих насекомых. Тяжелые аллергические реакции, такие как анафилактический шок, могут развиться от единичного укуса», — указал он. Ранее экс-председатель союза пчеловодов РФ Валерий Капунин заявил НСН, что в России набирают обороты оздоровительные туры к пчелам.