Развеян популярный миф о пальмовом масле

Долгое время пальмовое масло связывали с риском возникновения рака. Однако на деле этот продукт безопасен, рассказал в интервью «Газете.Ru» доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой фармакологии и первый декан факультета фундаментальной медицины МГУ, основатель НИЦ «Здоровое питание» Олег Медведев.

«Риски развития рака повышают трансжиры, которых в пальмовом масле нет. Это ненасыщенные жиры с измененной химической формулой. Жидкие растительные масла нагревают, добавляют катализатор (обычно никель) и пропускают через них водород. В результате молекулы масла становятся похожими на насыщенные жиры. Однако при этом меняется их структура, и они становятся трансжирами — самыми опасными жирами для человека», — отметил Медведев.

Трансжиры также содержатся в мясомолочной продукции, полученной от жвачных животных (образуются собственными бактериями коров, овец, коз) — в количестве 6–8%.