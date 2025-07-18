Врач предупредил об опасности арбузов и льда летом

Летом высок риск отравления через арбузы, которые были порезаны и оставлены на открытом воздухе, и лед в напитках, рассказал «Газете.Ru» врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов.

«Лето — лучшее время для отдыха, но и сезон острых кишечных инфекций. При температуре от +20°C бактерии и вирусы активно размножаются. Опасность могут представлять открытые арбузы, это идеальная среда для микробов, особенно если неясно, кто и чем их резал. А лед часто делают из неочищенной воды, что тоже может привести к отравлению», — объяснил врач.

Кроме того, опасность представляют еда на пляже или приготовленная дома самостоятельно, а также скоропортящиеся продукты.