Гастроэнтеролог: пирожки с вареньем могут спровоцировать диабет 2-го типа

Пирожки с вареньем могут спровоцировать диабет 2-го типа, заявила врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Нужно понимать, что это заболевание многофакторное и связано оно не только с погрешностями в питании, но и с генетической предрасположенностью, особенностями образа жизни», — сказала медик в интервью РИАМО.

По её словам, большое количество варенья в рационе приводит к резкому повышению уровня сахара в крови. В ответ на это организм высвобождает много инсулина — гормона, который помогает клеткам усваивать глюкозу.

Специалист отметила, что регулярное употребление больших порций варенья и подобных десертов может привести к инсулинорезистентности. В этом случае поджелудочная железа будет вынуждена вырабатывать больше инсулина для переработки глюкозы.

Со временем орган может истощиться, перестать производить инсулин, что вызовет хроническое повышение уровня сахара в крови. Такое состояние опасно для внутренних органов, кровеносных сосудов, нервной системы, заключила врач.

Ранее врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Юлия Сластен заявила, что детям старше трёх лет можно есть не более 100 г арбуза и дыни в день.