Мужчина рассказал о неожиданном побочном эффекте пересадки волос

24-летний манекенщик и блогер Рубен Оуэн занялся сексом после пересадки волос и столкнулся с пугающим последствием. О неожиданном побочном эффекте процедуры он рассказал в соцсетях, пишет Daily Mirror.

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Оуэн рассказал, что ради обновления шевелюры отправился в Турцию. После процедуры врачи предупредили его о временных ограничениях: нельзя ходить в баню, загорать, тренироваться и заниматься сексом.

Мужчина проигнорировал предупреждения врачей и занялся сексом, а утром не узнал себя в зеркале.

«Я просыпаюсь, и моя голова раздута, как воздушный шар: лицо опухшее, кожа на голове стянута. Казалось, будто меня ужалили сотня пчел», — вспомнил он.

Блогер отметил, что отек был несимметричным. Левая сторона лица была значительно больше правой.

По словам Оуэна, хотя он сильно испугался и был готов ехать в отделение неотложной помощи, все обошлось. Через неделю симптомы прошли сами собой.

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