Как сегодня в России лечат онкобольных

Эксперты предлагают пути обеспечения онкобольных инновационной терапией
Несмотря на прорывные успехи в лечении многих видов онкозаболеваний, рак поджелудочной железы остается в числе наиболее агрессивных и трудноизлечимых. Новые, более эффективные и менее токсичные препараты уже существуют и зарегистрированы в России, но большинство больных не могут их получить. Почему инновационные методы лечения остаются недоступными и что нужно, чтобы обеспечить пациентов современной терапией - эти вопросы обсуждались на прошедшем в Санкт-Петербурге III Форуме "Инновации в онкологии".
Сегодня в стране насчитывается около 10 тысяч пациентов с раком поджелудочной железы, и этот диагноз до сих пор воспринимается как приговор. Это одно из самых тяжелых злокачественных новообразований, плохо поддающихся лечению. В 60% случаев диагноз ставится на последней, четвертой стадии, и лишь 4% пациентов преодолевают пятилетний рубеж выживаемости.
Это связано с особенностями опухоли. Долгое время она развивается никак себя не проявляя. Но в то же время это очень агрессивный вид рака - злокачественные клетки быстро делятся и быстро метастазируют, что снижает эффективность хирургического лечения. К тому же опухоль растет в плотной, практически непроницаемой строме из здоровых клеток, оставаясь "невидимой" для иммунитета. В результате иммунная система практически с ней не борется, а строма к тому же препятствует попаданию лекарств в опухолевые клетки, ограничивая возможности текущей химиотерапии.
"К сожалению, около 80% случаев рака поджелудочной железы, диагностируемых в нашей стране - метастатические. Опухоль быстро становится неоперабельной. Когда происходит врастание в сосуды - аорту и другие - радикальное хирургическое лечение становится невозможным", - сказал в своем выступлении замдиректора по научной работе НИИ клинической онкологии НМИЦ онкологии имени Блохина, профессор Алексей Трякин. - Но даже если операция была проведена, и пациент получил химиотерапию, в двух из трёх случаев опухоль прогрессирует".
Профессор рассказал о применяемых сегодня схемах лечения, включая схему комбинированной терапии с гемцитабином и наб-паклитакселом (паклитаксел+альбумин).
"Это хорошая рабочая схема, которая лучше переносится и подходит для возрастных больных", - отметил Алексей Трякин.
Эффективность такой терапии вдвое выше традиционных видов химиотерапии.
Еще один новый перспективный препарат, также зарегистрированный в России, - пегилированный липосомальный иринотекан. Особенность новой формы иринотекана - химиопрепарат в нем заключен в наночастицу или липосомальную оболочку, которая защищает действующее вещество от преждевременного распада в крови. В результате действующее вещество дольше циркулирует в организме, легче проникает в опухоль и накапливается в ней, эффективнее разрушая злокачественные клетки, снижая при этом токсическое воздействие на организм.
Но нередки случаи, когда "базисные" схемы лечения лекарствами, которые включены в текущие клинические рекомендации (и входят в перечень ЖНВЛП) продолжают применяться несмотря на появление более эффективных методов лечения. По сути, как говорят онкологи, это "терапия отчаяния" - когда приходится назначать препарат, не ожидая положительного результата.
При этом более эффективная схема терапии, хотя и была включена в клинические рекомендации, пока широко применяться не может, так как один из ее компонентов не включен в перечень ЖНВЛП и, соответственно, на него нет тарифов, и он не может закупаться в рамках программы госгарантий.
"Базовые принципы формирования онкологических клинико-статистических групп (КСГ) включают согласованность лекарственной терапии с клиническими рекомендациями и перечнем ЖНВЛП. При этом комиссия по перечню ЖНВЛП собирается четыре раза в год, тогда как клинические рекомендации обновляются раз в три года, что затрудняет быстрое включение инновационных и эффективных препаратов в систему", - указал на существующие сложности завкафедрой регуляторных отношений в области обращения лекарственных средств и медизделий Сеченовского Университета Василий Ряженов.
Правда, законодательство предусматривает возможность назначать пациенту лечение недавно зарегистрированными лекарствами, ещё не включенными в ЖНВЛП и даже не вошедшими в клинические рекомендации, по решению врачебной комиссии.
Но это также сопряжено с финансовыми сложностями: как медицинская организация с учетом имеющихся ограничений сможет покрыть стоимость инновационного лечения, ведь такие препараты всегда дороже базовых? Лишь в единичных регионах выделяются дополнительные средства для обеспечения больных инновационной терапией, но в целом по стране она остается недоступной большинству больных.
"К нам обращаются за помощью ежедневно, это сотни звонков и писем каждый день, и пациенты с раком поджелудочной железы составляют 7% от всего объема обращений. К сожалению, чаще всего пациенты звонят нам уже в отчаянии - когда в лечении им везде отказали, и провести дорогостоящий курс лечения сами они не могут", - отметила президент ассоциации онкопациентов "Здравствуй!" Ирина Боровова.
Единственный надежный вариант обеспечить пациентов современным лечением - это скорейшее включение инновационных лекарств в клинические рекомендации, перечень ЖНВЛП и в соответствующие тарифы.
"Это важно: не всегда новые технологии дают большой прирост выживаемости, но каждое продление жизни - ценно. Мне не очень нравятся последние рекомендации комиссии по ЖНВЛП, когда говорят: "мы вложим такие огромные деньги, а продолжительность жизни, в общем-то, ненадолго увеличится". Я всегда привожу пример рака легкого. Мы боролись сначала за препарат, который продлевает жизнь на несколько недель, потом на несколько месяцев, и сейчас этот период уже исчисляется годами. Но ведь это, по сути, шанс на спасение: пациент прожил "лишний" год, и появляется новая технология, которая продлевает ему жизнь еще на пару лет, и еще на пару лет. Я очень верю, что пациенты с раком поджелудочной железы тоже получат свой шанс на жизнь", - заключила Ирина Боровова.