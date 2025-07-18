Как сегодня в России лечат онкобольных

Несмотря на прорывные успехи в лечении многих видов онкозаболеваний, рак поджелудочной железы остается в числе наиболее агрессивных и трудноизлечимых. Новые, более эффективные и менее токсичные препараты уже существуют и зарегистрированы в России, но большинство больных не могут их получить. Почему инновационные методы лечения остаются недоступными и что нужно, чтобы обеспечить пациентов современной терапией - эти вопросы обсуждались на прошедшем в Санкт-Петербурге III Форуме "Инновации в онкологии".

Сегодня в стране насчитывается около 10 тысяч пациентов с раком поджелудочной железы, и этот диагноз до сих пор воспринимается как приговор. Это одно из самых тяжелых злокачественных новообразований, плохо поддающихся лечению. В 60% случаев диагноз ставится на последней, четвертой стадии, и лишь 4% пациентов преодолевают пятилетний рубеж выживаемости.

Это связано с особенностями опухоли. Долгое время она развивается никак себя не проявляя. Но в то же время это очень агрессивный вид рака - злокачественные клетки быстро делятся и быстро метастазируют, что снижает эффективность хирургического лечения. К тому же опухоль растет в плотной, практически непроницаемой строме из здоровых клеток, оставаясь "невидимой" для иммунитета. В результате иммунная система практически с ней не борется, а строма к тому же препятствует попаданию лекарств в опухолевые клетки, ограничивая возможности текущей химиотерапии.

"К сожалению, около 80% случаев рака поджелудочной железы, диагностируемых в нашей стране - метастатические. Опухоль быстро становится неоперабельной. Когда происходит врастание в сосуды - аорту и другие - радикальное хирургическое лечение становится невозможным", - сказал в своем выступлении замдиректора по научной работе НИИ клинической онкологии НМИЦ онкологии имени Блохина, профессор Алексей Трякин. - Но даже если операция была проведена, и пациент получил химиотерапию, в двух из трёх случаев опухоль прогрессирует".

Профессор рассказал о применяемых сегодня схемах лечения, включая схему комбинированной терапии с гемцитабином и наб-паклитакселом (паклитаксел+альбумин).

"Это хорошая рабочая схема, которая лучше переносится и подходит для возрастных больных", - отметил Алексей Трякин.

Эффективность такой терапии вдвое выше традиционных видов химиотерапии.

Еще один новый перспективный препарат, также зарегистрированный в России, - пегилированный липосомальный иринотекан. Особенность новой формы иринотекана - химиопрепарат в нем заключен в наночастицу или липосомальную оболочку, которая защищает действующее вещество от преждевременного распада в крови. В результате действующее вещество дольше циркулирует в организме, легче проникает в опухоль и накапливается в ней, эффективнее разрушая злокачественные клетки, снижая при этом токсическое воздействие на организм.

Но нередки случаи, когда "базисные" схемы лечения лекарствами, которые включены в текущие клинические рекомендации (и входят в перечень ЖНВЛП) продолжают применяться несмотря на появление более эффективных методов лечения. По сути, как говорят онкологи, это "терапия отчаяния" - когда приходится назначать препарат, не ожидая положительного результата.

При этом более эффективная схема терапии, хотя и была включена в клинические рекомендации, пока широко применяться не может, так как один из ее компонентов не включен в перечень ЖНВЛП и, соответственно, на него нет тарифов, и он не может закупаться в рамках программы госгарантий.

"Базовые принципы формирования онкологических клинико-статистических групп (КСГ) включают согласованность лекарственной терапии с клиническими рекомендациями и перечнем ЖНВЛП. При этом комиссия по перечню ЖНВЛП собирается четыре раза в год, тогда как клинические рекомендации обновляются раз в три года, что затрудняет быстрое включение инновационных и эффективных препаратов в систему", - указал на существующие сложности завкафедрой регуляторных отношений в области обращения лекарственных средств и медизделий Сеченовского Университета Василий Ряженов.

Правда, законодательство предусматривает возможность назначать пациенту лечение недавно зарегистрированными лекарствами, ещё не включенными в ЖНВЛП и даже не вошедшими в клинические рекомендации, по решению врачебной комиссии.

Но это также сопряжено с финансовыми сложностями: как медицинская организация с учетом имеющихся ограничений сможет покрыть стоимость инновационного лечения, ведь такие препараты всегда дороже базовых? Лишь в единичных регионах выделяются дополнительные средства для обеспечения больных инновационной терапией, но в целом по стране она остается недоступной большинству больных.

"К нам обращаются за помощью ежедневно, это сотни звонков и писем каждый день, и пациенты с раком поджелудочной железы составляют 7% от всего объема обращений. К сожалению, чаще всего пациенты звонят нам уже в отчаянии - когда в лечении им везде отказали, и провести дорогостоящий курс лечения сами они не могут", - отметила президент ассоциации онкопациентов "Здравствуй!" Ирина Боровова.

Единственный надежный вариант обеспечить пациентов современным лечением - это скорейшее включение инновационных лекарств в клинические рекомендации, перечень ЖНВЛП и в соответствующие тарифы.