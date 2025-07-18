Кузбасские врачи извлекли из глаза пациентки огромного паразита

Из глаза пациентки в Кузбассе специалисты извлекли живого паразита, длина которого составила 4 сантиметра.

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О случившемся рассказали представители министерства здравоохранения Кузбасса. Как оказалось, врачи-офтальмологи Кузбасской областной клинической больницы имени С.В.Беляева извлекли из глаза пациентки живого гельминта длиной четыре сантиметра.

Так, женщина обратилась к медикам с жалобой – прямо на глазном яблоке вырос пузырь.

– После осмотра врачи определили причину необычного образования – это дирофилярия. Заражение чаще всего происходит после укуса переносчиков личинок – комаров, слепней и клещей, – объяснили в ведомстве.

Отмечается, что в организме человека паразит растет, может мигрировать под кожей, но обычно не размножается, поскольку с укусом комара попадает только одна особь.

Пациентке выполнили операцию по удалению дирофилярии. Зрение женщины не пострадало.