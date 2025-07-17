Врач призвал обеспечить всех медиков компьютерами

Это упростит работу с документами и снизит количество ошибок.

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Мера также позволит уделять больше времени пациентам. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился невролог Павел Хорошев.

«Далеко не все врачи снабжены [компьютерами и принтерами — прим. ГМ]. Но я за такую инициативу. Я думаю, что она позволила бы, во-первых, уже законодательно обязать все медучреждения снабдить коллективы врачей и медперсонал компьютерами. Это очень здорово упростило бы ведение документации, избавило бы от большого количества ошибок и высвободило бы огромное время для того, чтобы заниматься больными».

Ранее в Госдуме предложили обязать врачей печатать рецепты на принтере. С инициативой выступил депутат Антон Ткачёв, который направил соответствующее обращение на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.

По словам парламентария, ему поступают обращения с просьбой как-то решить ситуацию, поскольку иногда неразборчивый почерк врачей не могут прочитать даже фармацевты. Это нередко приводит к задержкам в лечении, отказу в продаже лекарств, а иногда и к риску назначения неверного препарата.