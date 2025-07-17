Профессор объяснил, можно ли вылечить косоглазие у ребенка

Ох, эти черные глаза. Не моргнув глазом. Сразила взглядом. Голубые глаза, в вас горят небеса... Классика жанра. Глаза первенствуют в произведениях искусства, потому как держат первенство и в нашей с вами жизни. Только в ней главенствует не их цвет, а физиологические возможности. Острота зрения. Это только о них, глазах, такой термин в науке, в охране здоровья. Очки, линзы. Это тоже о них. А поговорка "Один глаз на нас, другой на Арзамас" иронически говорит о человеке, страдающем косоглазием... Наш нынешний разговор с доктором медицинских наук профессором Михаилом Коноваловым о проблемах зрения. И в частности, о косоглазии.

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Михаил Коновалов: Начну с того, что все дети рождаются с низким зрением. И только сама природа исправляет этот дефект.

Михаил Егорович! Вы утверждаете, что все новорожденные видят плохо? Однако в родильном зале им не прописывают очки, не измеряют внутриглазное давление.

Михаил Коновалов: Не надо утрировать! Я не озвучил ничего нового, сверхъестественного. Это известный факт. От него никуда не деться. Да и не надо. Так определено природой. А ее диктат отменять не совсем разумно. Тем более, и тоже испокон веков известно, что сразу по появлению младенца на свет его зрение начинает быстро формироваться. Это, замечу, не зависит от цвета глаз. В отличие от формы глаз. И от того, как сформировался орган зрения, находясь в утробе матери.

Сразу вопрос: пока младенец в утробе матери, мы способны данный процесс отслеживать? Или тут пока бессильны?

Михаил Коновалов: В утробе матери пока нет. А сразу после рождения офтальмологи способны оценить состояние глаза.

Однако даже в самых продвинутых, современных родильных залах офтальмологи не прописаны.

Михаил Коновалов: Поверьте, такой необходимости, как правило, нет. Как правило! Но если команда, принимающая роды, заметит явные, да и не очень явные отклонения от нормы, то... Офтальмологи не пропустят такой случай.

Но вот родился человек. На первый взгляд с его глазами все хорошо. Надо младенца показывать офтальмологу?

Михаил Коновалов: Извините, Ирина Григорьевна, это устаревший вопрос. Современная жизнь диктует: новорожденный просто обязательно должен быть осмотрен, проконсультирован детским офтальмологом.

А таковые в достаточном количестве и повсеместно по всей нашей стране?

Михаил Коновалов: Точных данных у меня нет. Но убежден и, думаю, не далек от истины, что в каждой детской поликлинике есть офтальмолог. И если вы замечаете хоть малейшие отклонения зрения малыша от нормы... Какие? Например, ребенок не реагирует на яркую игрушку. Кстати, желательны именно яркие игрушки. Или малыш щурит глаза. Или у него разный цвет зрачка.

Разный цвет зрачка?

Михаил Коновалов: Да, да. Это не просто косметический дефект. Это может быть симптом злокачественного заболевания сетчатки глаза. Более того, это может быть врожденная катаракта (помутнение хрусталика). Это может быть прямой опасностью даже для самой жизни. И уж тем более, если ребенок косит хотя бы иногда. Это явный повод обратиться к офтальмологу.

Сейчас есть методики, которые помогут сохранить глаз и само зрение. В любом случае важна ранняя диагностика. И тут роль родителей переоценить невозможно. Ту же детскую катаракту, если вовремя диагностировать, можно успешно лечить. Да, по-прежнему хирургическим путем. Но этот путь сегодня абсолютно реален, безопасен и успешен.

А косоглазия в наше время больше или меньше? Оно поражает чаще мальчиков или девочек? Зависит от наследственности или нет? Жить с таким дефектом можно или требуется его устранение? Как косоглазие влияет на качество жизни? Косому можно доверить любую работу? Он может получить права на вождение? Право на службу в армии?

Михаил Коновалов: Поток вопросов. Но раз они возникают, надо отвечать. Да, косоглазия стало больше. Почему? Потому что зрительная нагрузка у детей - и у девочек, и у мальчиков - увеличилась. Особенно вблизи. Ведь мы все буквально с пеленок прикованы к мобильным телефонам и прочим поставщикам информации. И давно перестали замечать возросший уровень нагрузки на зрение. Она стала нормой. И это не все.

Развитие косоглазия зависит от анатомии самого глаза. А анатомия зависит от наследственности. И значит, если родители очкарики, то они должны быть вдвойне настороже. Один глаз видит хорошо, а другой хуже... Задача и родителей, и нас, офтальмологов, вовремя диагностировать это различие и сделать все, чтобы в том глазу, в котором проблемы со зрением, оно улучшилось. Это можно сделать только в раннем детском возрасте - до восьми лет ребенка. Если позже - поезд ушел. И человек на всю жизнь останется с серьезным дефектом зрения.

Вы считаете косоглазие серьезным дефектом зрения?

Михаил Коновалов: Конечно! И не я один. Косоглазие - это не только косметический дефект, но, как правило, это сниженное зрение в косящем глазу и отсутствие нормального, так называемого бинокулярного зрения. Это можно считать ответом и на другие ваши вопросы. Тому, кто косит, подойдет не каждая специальность. И, скажем, как бы вы ни хотели работать летчиком, водителем электровоза. Тем более служить в армии.

И при этом сколько угодно случаев упущенного косоглазия. Да, в детстве его можно было бы вылечить, избавить от него. Да, упущено время. Но жизнь-то продолжается. Сегодня у взрослого есть шанс избавиться от косоглазия?

Михаил Коновалов: Есть. Это хирургическое лечение. Но оно ныне настолько отработано во всех отношениях, что результаты, как правило, положительные.

И во время таких вмешательств, как мне стало известно, вы умудряетесь менять баланс глазных мышц? От одного этого словосочетания не хочется бежать в операционную. Уж лучше остаться с косящим глазом.

Михаил Коновалов: Прошу прощения, но это просто дилетантское утверждение. Я почти каждый день провожу подобные операции. А уж какие очереди на них - и говорить как-то неудобно. Косой глаз в наше время - это нонсенс. Поверьте.

И значит, даже если вы очкарик и ваши зрачки с серьезными диоптриями, можно спокойно заводить ребенка?

Михаил Коновалов: Да, можно. Вопрос в другом: вы должны быть настроены на то, что вашему ребенку понадобится ношение очков в самом раннем возрасте. Бояться этого не надо. Очковая коррекция в детском возрасте может решить многие проблемы. А хирургическое лечение - лишь один из важнейших этапов борьбы с косоглазием. И не только с ним.

Итак. Было косоглазие. Избавили от него, в том числе и хирургическим путем. Дальше тишина? Или...

Михаил Коновалов: В офтальмологии, детской прежде всего, хирургия не решает всех проблем. В том числе, еще раз подчеркну, и при косоглазии. Это лишь один, да, важнейший, этап устранения проблем со зрением. А для сохранения нормального зрения необходимо дальнейшее наблюдение специалиста.

Очковая коррекция в детском возрасте может решить многие проблемы. А хирургическое лечение - лишь один из важнейших этапов борьбы с косоглазием.

А модные рассуждения об эмоциональных стрессах, значении различных испугов? Или родители устроили дома потасовку, и сын стал косым. Кто-то ударил во дворе - косоглазие.

Михаил Коновалов: Эмоциональные, иные стрессы лишь пусковой механизм развития косоглазия. А база его появления была задолго до того. Она, повторюсь, с рождения. Родить нельзя погодить? Да, нельзя. Но нельзя в это важнейшее время жизни погодить с глазами.

Операция - всегда окончательное избавление от косоглазия? Почему после операций приходится чуть ли не всю жизнь носить очки?

Михаил Коновалов: Потому что косоглазие практически всегда возникает на фоне тех или иных отклонений от нормы. И очки в таких ситуациях необходимы. Они входят в комплекс лечения косоглазия. Зачастую на всю оставшуюся жизнь. Но когда ребенок вырастет, он практически сможет самостоятельно выбрать варианты коррекции своего зрения: очки, или контактные линзы, или специальное хирургическое лечение.

А вы, хирург, чтобы в такой ситуации посоветовали?

Михаил Коновалов: Быть разумным. Косоглазие - это комплексное заболевание. И принимать по нему решения надо вместе со специалистом. Да, косоглазие не катастрофа. В большинстве случаев своевременно начатая его комплексная терапия обеспечивает нормальное зрение на всю оставшуюся жизнь.

Будет ли человечество от него когда-нибудь избавлено?

Михаил Коновалов: Нет! Более того, и единственного лекарственного средства от него нет и никогда не будет.

Вы так уверены в этом? Но, может, рассудит время?

Михаил Коновалов: Не рассудит. Косоглазие не тот случай. Возможно, мы сможем его лечить более эффективно. Но ключевые моменты в лечении были и 100 лет назад, и они не изменились сегодня. И в будущем без изменений. Как без изменений: глаза любого цвета, формы - зеркало души. Меня лично, убежден - не только меня, страшат злые глаза.