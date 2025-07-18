Названы регионы с высоким риском заражения холерой

В рамках телепередачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор советовал настоятельно всем, кто собирается посетить эти местности, сделать прививку от холеры.

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Как утверждает Продеус, защитное действие вакцины длится от шести до семи месяцев, что гарантирует надежную защиту на период поездки.

Специалисты акцентируют внимание на значимости профилактических мероприятий, особенно при посещении территорий с неблагоприятной санитарной обстановкой и возможностью заражения кишечными инфекциями.

В подобных ситуациях вакцинирование выступает одним из основных методов охраны здоровья и предотвращения распространения опасной болезни.