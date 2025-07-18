Названы регионы с высоким риском заражения холерой
В рамках телепередачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор советовал настоятельно всем, кто собирается посетить эти местности, сделать прививку от холеры.
Как утверждает Продеус, защитное действие вакцины длится от шести до семи месяцев, что гарантирует надежную защиту на период поездки.
Специалисты акцентируют внимание на значимости профилактических мероприятий, особенно при посещении территорий с неблагоприятной санитарной обстановкой и возможностью заражения кишечными инфекциями.
В подобных ситуациях вакцинирование выступает одним из основных методов охраны здоровья и предотвращения распространения опасной болезни.