Эксперт предложил метод борьбы с неразборчивым подчерком врачей

Нечитаемые рецепты не являются особенностью российских врачей, так происходит по всему миру, заявил НСН Сергей Шуляк.

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У врачей недостаточно времени на прием пациентов, а их нечитаемый почерк — это общемировая проблема, а не только российская, рассказал генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк в беседе с НСН.

Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Ткачев предложил обязать врачей распечатывать рецепты на принтере из-за частых случаев, когда медики пишут их неразборчивым почерком. С такой инициативой он обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с инициативой. По словам Ткачева, плохая читаемость рукописных рецептов вызывает серьезные неудобства как у фармацевтов, так и у самих пациентов. Внедрение электронных рецептов не решит эту проблему, отметил Шуляк.

«Это, конечно, будущее, чтобы электронный рецепт заменил все бумажные. Многие больницы перешли уже на выписки в печатном виде, поэтому инициатива разумная. Главное, чтобы программное обеспечение позволяло подтягивать рецепты прямо в медицинскую карту пациента. Но есть подводные камни: не в каждой больнице есть технические возможности. Даже если везде поставят принтеры, то при поломке врач просто не сможет выписать ни одного рецепта, поэтому сперва необходимо решить технические проблемы. Здесь есть и еще одна сложность: врачам выделяют по 15 минут на прием пациента, им просто не хватает времени на хороший почерк. Человеческий фактор во всех странах один и тот же. Не надо думать, что эта проблема не свойственна кому-то еще. Наши врачи тут не исключение», — заключил он.

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