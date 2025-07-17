Как определить неправильный прикус без посещения клиники

Нам хочется улыбаться красиво, но… Неправильный прикус — это не только эстетическая проблема, связанная с истончением эмали и стиранием зубов. Он провоцирует серьезные проблемы со здоровьем — начиная от головных болей и заканчивая суставами и осанкой. Наш эксперт Арам Давидян — стоматолог-хирург, имплантолог, ортопед рассказал, как проверить, правильный ли у вас прикус, в домашних условиях.

Визуальный осмотр

Прежде всего, наш эксперт советует провести визуальный осмотр. Внимательно посмотрите на свои зубы в зеркале, оцените состояние эмали — повышенная стираемость свидетельствует об аномалиях. Обратите внимание, насколько симметрично ваше лицо, не выдвигаются ли вперед челюсти (как верхняя, так и нижняя).

Проверка расположения челюстей

«При нормальном прикусе верхние зубы перекрывают нижние на 1—2 мм. Зубные ряды должны быть параллельны друг другу и соприкасаться в области жевательной поверхности. Закройте рот и посмотрите, равномерно ли смыкаются зубы. Если с одной стороны они закрываются гораздо ближе, чем с другой, это может указывать на наличие проблем», — рассказывает стоматолог-хирург.

Просвет между челюстями — так называемый «открытый прикус» при закрытом рте так же свидетельствует об аномалии.

Поиск зазоров и смещений

Проверьте, нет ли больших пробелов между зубами. Еще один признак — их скученность или неправильное расположение.

Арам Давидян: «Тремы и диастемы также говорят о наличии дефекта».

Дискомфорт при движении челюстей

Если вы испытываете боль или неприятные ощущения при закрытии рта или во время еды, это повод задуматься. Возможно, у вас есть неполадки с прикусом. Не откладывайте посещение врача-стоматолога: чем раньше выявить проблему, тем быстрее можно ее решить.

Проверка дикции

Неправильное положение зубов негативно влияет на нашу речь. Приводя к шепелявости и картавости.

«При возникновении затруднений с произношением определенных звуков, например, таких, как с, з, ш, ж, т, д стоит так же обратить внимание на прикус», — рекомендует эксперт.

Неправильный прикус — повод обратиться к специалисту

Аномалии зубочелюстной системы — не только эстетическая, но и медицинская проблема. Они приводят к дефектам речи, повреждению эмали, нарушениям жевательной функции. Некоторые из них можно увидеть самостоятельно, но полноценную диагностику все же должен проводить врач. При обнаружении дефектов важно записаться на прием к ортодонту, пройти детальное обследование и лечение. Будьте внимательнее к своему здоровью!