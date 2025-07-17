Ядерную аптеку для больных раком открыли в России

В Европейском медицинском центре (EMC) открыли специализированную ядерную аптеку, в которой будут изготавливать индивидуальные радиофармпрепараты от рака, рассказали «Газете.Ru» в ЕМС.

Такая аптека — это высокотехнологичная площадка, где радиофармпрепараты изготавливаются строго под конкретного пациента — с учетом генетики опухоли, молекулярных маркеров и клинического прогноза. Производство работает по стандартам GMP и выпускает препараты на основе лютеция-177 и актиния-225.

«Расширение линейки радиофармпрепаратов собственного производства – часть нашей стратегии по развитию высоких медицинских технологий, укреплению экспертизы международного уровня и повышению качества помощи. Такой масштабный фармацевтический объект, как ядерная аптека, позволяет сделать передовую радионуклидную терапию доступной в России и интегрировать ее в комплексный маршрут лечения сложных клинических случаев. Благодаря персонализированному подходу мы смогли достичь точечного воздействия, минимальных системных побочных эффектов и высокой эффективности лечения», – рассказал генеральный директор EMC Андрей Яновский.

Тераностика — это подход к созданию фармацевтических композиций, заключающийся в комплексном решении терапевтических и диагностических проблем путем создания препаратов, которые являются одновременно и средством ранней диагностики, и терапевтическим агентом. Она обеспечивает максимально персонализированное лечение: сначала врач с помощью ряда исследований выявляет конкретные «мишени» в организме пациента, а затем точечно воздействует на патологические клетки. Сегодня такой подход доступен только в нескольких ведущих онкоклиниках мира.