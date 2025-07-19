Россия добилась снижения заболеваемости туберкулезом

Заболеваемость туберкулезом в стране сократилась втрое с начала 2000-х годов. При этом рост лекарственно-устойчивых форм и высокая распространенность среди людей с ВИЧ остаются серьезными проблемами.

Российская система здравоохранения демонстрирует значительные успехи в борьбе с туберкулезом — за последние 25 лет заболеваемость снизилась в три раза. Такой прогресс стал возможен благодаря совершенствованию методов диагностики, появлению новых лекарственных препаратов и развитию профилактических программ. Однако эксперты отмечают, что дальнейшее улучшение эпидемиологической ситуации требует решения новых сложных задач.

Особую тревогу у медиков вызывает рост лекарственно-устойчивых форм заболевания. Согласно статистике, каждый третий новый случай туберкулеза в 2023 году оказался резистентным к стандартной терапии. Это значительно увеличивает стоимость и продолжительность лечения, снижая его эффективность до 67% против мирового показателя в 88%. Наиболее сложная ситуация сохраняется в Сибирском и Дальневосточном регионах, где распространению болезни способствуют суровые климатические условия и ограниченный доступ к медицинской помощи, пишет sovetov.su.

Отдельной проблемой остается высокая заболеваемость среди людей с ВИЧ-инфекцией. Из-за ослабленного иммунитета они заражаются туберкулезом в 16 раз чаще остальных групп населения. Врачи подчеркивают необходимость усиления профилактической работы, особенно среди социально уязвимых слоев, а также важность полного прохождения курса лечения для предотвращения развития устойчивых штаммов возбудителя.