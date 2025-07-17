БАДы для помощи при лечении вирусов начали выпускать в Якутии

Резидент ТОР «Якутия» запустил производство БАДов, помогающих при лечении вирусных инфекций. Биодобавку производят из местного ягеля и коры березы.

Как сообщили EastRussia в пресс-службе КРДВ, компания «ВитаНорд» наладила выпуск биологически активной добавки «Бетукладин Форте». Завод может производить около 1 млн капсул в год. Они используются для профилактики, облегчения и ускорения процесса реабилитации переболевших вирусными заболеваниями, в том числе коронавирусом.

В настоящее время резидент ТОР налаживает процесс массовой реализации добавки, выходит на российские маркетплейсы. Биопрепарат выпускается под товарным знаком «Сделано в ТОР СПВ Дальний Восток».

Решение о создании производства было принято в 2021 году на фоне пандемии COVID-19. Среди учредителей компании – кандидат биологических наук Михаил Шашурин, автор формулы «Бетукладина». На композицию биопрепарата разработчики получили патент.

Ранее «Бетукладин форте» показал результаты при лечении туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью на базе научно-практического центра в Якутске. Положительный эффект был достигнут и при лечении гепатита «B+D».