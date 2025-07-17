В России научились выявлять корь до появления первых симптомов

Роспотребнадзор разработал тест для выявления кори до появления первых симптомов
Специалисты Роспотребнадзора создали новый тест, которые выявляет заболевание еще до появления первых симптомов, говорится в Telegram-канале ведомства.
"Ученые Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера достигли значительного прогресса в диагностике кори. Они разработали и зарегистрировали инновационный экспресс-тест для выявления вируса", - сообщили там.
Работа проводилась в рамках Федерального проекта "Санитарный щит страны - безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)".
"Корь - это высокозаразная вирусная инфекция, которая может привести к серьезным осложнениям, особенно у детей. Вирус передается воздушно-капельным путем и может вызывать тяжелые последствия, включая пневмонию и энцефалит", - напомнили в Роспотребнадзоре.
Новый ПЦР-тест позволяет обнаружить антигены вируса кори на ранних стадиях болезни, что важно для быстрой диагностики контактных лиц и предотвращения дальнейшего распространения заболевания.
При этом ранее можно было сделать только иммуноферментный анализ. Он проводился при возникновении клинических признаков болезни, то есть не раньше четвертого дня после возникновения сыпи.
В ведомстве подчеркнули, что за счет проведения подчищающей иммунизации ситуация с корью в стране стабилизировалась. Однако риск завоза инфекции все еще есть.
"Это подчеркивает необходимость наличия средств быстрой диагностики, которые нужны для моментального реагирования и предотвращения дальнейшего распространения заболевания среди населения", - считают специалисты.