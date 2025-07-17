В России научились выявлять корь до появления первых симптомов

Специалисты Роспотребнадзора создали новый тест, которые выявляет заболевание еще до появления первых симптомов, говорится в Telegram-канале ведомства.

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"Ученые Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера достигли значительного прогресса в диагностике кори. Они разработали и зарегистрировали инновационный экспресс-тест для выявления вируса", - сообщили там.

Работа проводилась в рамках Федерального проекта "Санитарный щит страны - безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)".

"Корь - это высокозаразная вирусная инфекция, которая может привести к серьезным осложнениям, особенно у детей. Вирус передается воздушно-капельным путем и может вызывать тяжелые последствия, включая пневмонию и энцефалит", - напомнили в Роспотребнадзоре.

Новый ПЦР-тест позволяет обнаружить антигены вируса кори на ранних стадиях болезни, что важно для быстрой диагностики контактных лиц и предотвращения дальнейшего распространения заболевания.

При этом ранее можно было сделать только иммуноферментный анализ. Он проводился при возникновении клинических признаков болезни, то есть не раньше четвертого дня после возникновения сыпи.

В ведомстве подчеркнули, что за счет проведения подчищающей иммунизации ситуация с корью в стране стабилизировалась. Однако риск завоза инфекции все еще есть.