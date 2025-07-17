Эксперт заявила о риске заразиться сибирской язвой

Укус мошки — распространенная проблема летом, особенно в регионах с влажным климатом. Сами по себе укусы мошек редко вызывают серьезные проблемы, помимо неприятного зуда и дискомфорта. Но все же существует ряд рисков, включающих: сильные аллергические реакции, возникновение вторичной инфекции и передачу опасных заболеваний, рассказала «Газете.Ru» врач-терапевт, дерматовенеролог, врач превентивной медицины клиники «Будь Здоров» на Сретенке Мария Кызымко.

«Укусы мошек сами по себе редко вызывают серьезные проблемы, в основном ограничиваясь неприятным зудом и дискомфортом. Однако существуют определенные риски. Например, у чувствительных людей могут возникнуть сильные аллергические реакции, вплоть до анафилактического шока, хотя такие случаи редки. Также расчесывание ранки может привести к вторичной инфекции и воспалению. В редких случаях через укусы мошек можно заразиться инфекционными заболеваниями, такими как сибирская язва или туляремия», — объяснила врач.

Место укуса обычно проявляется покраснением кожи, отеком различной степени, зудящим волдырем или припухлым узелком, а также возможной болезненностью и раздражением при прикосновении. У некоторых людей реакция может быть очень сильной, сопровождаясь значительным отеком тканей.

При укусе мошки важно правильно оказать первую помощь и принять меры для уменьшения неприятных симптомов. Промойте пораженный участок прохладной водой с мылом, чтобы удалить остатки слюны насекомого. Старайтесь не чесать место укуса, чтобы избежать инфицирования. Приложите холодный компресс или ледяной пакет, чтобы снять воспаление и уменьшить зуд.