В Госдуме предложили обязать врачей печатать рецепты на принтере
С инициативой выступил депутат Антон Ткачёв, который направил соответствующее обращение на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.
По словам парламентария, ему поступают обращения с просьбой как-то решить ситуацию, поскольку иногда неразборчивый почерк врачей не могут прочитать даже фармацевты. Это нередко приводит к задержкам в лечении, отказу в продаже лекарств, а иногда и к риску назначения неверного препарата.
«Особенно остро проблема стоит для пожилых людей, которые обращаются к нескольким врачам и не могут расшифровать назначения. Прошу рассмотреть возможность введения обязательной печати рецептов», — приводит слова депутата RT.