В Госдуме предложили обязать врачей печатать рецепты на принтере

С инициативой выступил депутат Антон Ткачёв, который направил соответствующее обращение на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.

По словам парламентария, ему поступают обращения с просьбой как-то решить ситуацию, поскольку иногда неразборчивый почерк врачей не могут прочитать даже фармацевты. Это нередко приводит к задержкам в лечении, отказу в продаже лекарств, а иногда и к риску назначения неверного препарата.