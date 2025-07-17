Новосибирцу с детским ожогом пересадили кожу с живота на ногу

VN.ru Все новости Новосибирской области

Пациент обратился к специалистам по поводу изъязвлений на поверхности старого рубца на голени: в раннем детстве мальчик облился кипятком. Многие годы, вплоть до нынешнего лета, шрам никак не беспокоил человека.

Новосибирцу с детским ожогом пересадили кожу с живота на ногу
© РИА Новости

«Подробно расспросив пациента, мы выяснили, что он много времени пребывал на открытом солнце, нога не была закрыта одеждой. В результате произошло то, что и должно было произойти: к ожогу кипятком добавился солнечный ожог. Рубцовая ткань в принципе очень травматична и долго заживает, такова её биологическая особенность. В данном случае она не справилась с агрессией солнечных лучей и начала трансформироваться в язвы. Необходимо было исключить самое худшее - рак кожи», - говорит пластический хирург Юрий Симонов, который оперировал пациента.

Как сообщает пресс-служба ГНОКБ, хирургу пришлось иссекать деформированный рубец на ноге и закрывать образовавшуюся на этом месте рану кожей, взятой с живота пациента. Для пластики потребовался большой лоскут - размером 13х8см. Такая техника называется «пластика полнослойным кожным аутотрансплантатом». Участок живота, который стал «донором» кожи, просто ушили аккуратным косметическим швом.

«Надеемся, что в дальнейшем мужчину ничего беспокоить не будет. При выписке ему рекомендовано впредь избегать долгого пребывания на солнце. Впрочем, этот совет мы даём всем нашим пациентам», — добавил Юрий Симонов.