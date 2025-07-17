Новосибирцу с детским ожогом пересадили кожу с живота на ногу

Пациент обратился к специалистам по поводу изъязвлений на поверхности старого рубца на голени: в раннем детстве мальчик облился кипятком. Многие годы, вплоть до нынешнего лета, шрам никак не беспокоил человека.

«Подробно расспросив пациента, мы выяснили, что он много времени пребывал на открытом солнце, нога не была закрыта одеждой. В результате произошло то, что и должно было произойти: к ожогу кипятком добавился солнечный ожог. Рубцовая ткань в принципе очень травматична и долго заживает, такова её биологическая особенность. В данном случае она не справилась с агрессией солнечных лучей и начала трансформироваться в язвы. Необходимо было исключить самое худшее - рак кожи», - говорит пластический хирург Юрий Симонов, который оперировал пациента.

Как сообщает пресс-служба ГНОКБ, хирургу пришлось иссекать деформированный рубец на ноге и закрывать образовавшуюся на этом месте рану кожей, взятой с живота пациента. Для пластики потребовался большой лоскут - размером 13х8см. Такая техника называется «пластика полнослойным кожным аутотрансплантатом». Участок живота, который стал «донором» кожи, просто ушили аккуратным косметическим швом.