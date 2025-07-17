Эндокринолог развеяла мифы о «кортизоловом лице»

Ижевск. Удмуртия. Повышенный уровень кортизола действительно может быть опасен для здоровья, но популярный в соцсетях термин «кортизоловое лицо» не имеет научного обоснования. Как пишут «Известия» со ссылкой на слова врача-эндокринолога, настоящие причины повышения кортизола — это серьёзные заболевания (такие как болезнь Иценко-Кушинга, опухоли гипофиза, лёгких, поджелудочной железы или надпочечников) либо длительный прием глюкокортикостероидных препаратов.

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В медицине для описания внешних изменений при избытке кортизола используется термин «лунообразное лицо» — когда жировая ткань неравномерно распределяется на щеках и височных областях, придавая лицу характерную округлость. Однако блогеры ошибочно связывают с кортизолом обычную утреннюю отёчность, предлагая сомнительные методы «лечения» — от специальных массажей до БАДов.

На самом деле, такие отеки чаще всего вызваны совсем другими причинами: чрезмерным употреблением алкоголя или соленой пищи накануне, недостатком сна, низкой физической активностью или естественными гормональными колебаниями у женщин перед менструацией. Обычно эти отеки проходят самостоятельно в течение дня.

Специалист предупреждает: если отёки сохраняются длительное время и сопровождаются такими симптомами, как одышка, слабость, учащенное сердцебиение, повышенное давление или увеличение живота — это может сигнализировать о серьезных проблемах с сердцем, почками, печенью или щитовидной железой. В таких случаях необходимо срочно обратиться к врачу, а не пытаться решить проблему косметическими процедурами.

Эндокринолог подчеркивает: истинные нарушения уровня кортизола требуют профессиональной диагностики и лечения, а не советов из интернета. При подозрении на гормональные нарушения важно пройти обследование у специалиста, а не заниматься самолечением.