Российская туристка полностью оглохла во время отдыха в Китае

Российская туристка полностью лишилась слуха во время отдыха в Китае. После лечения, назначенного местными врачами, у нее также онемела половина тела.

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Как сообщает SHOT, 26-летняя жительница Санкт-Петербурга отправилась отдыхать в Санью в первых числах июля 2025 года. Начало поездки прошло прекрасно — пляжный отдых и экзотические фрукты. Однако в один из дней девушка проснулась с невыносимой болью в ушах, затруднявшей движение челюстью и глотание. Позже состояние усугубилось высокой температурой. На следующее утро она полностью утратила слух на оба уха.

Пара обратилась в китайскую клинику. Медики назначили кортикостероидные препараты. Не понимая логики такого лечения, туристка всё же приняла первую таблетку. Спустя полчаса она перестала ощущать левую часть тела. Врачи объяснили это побочной реакцией, однако позже выяснилось, что лекарство было прописано в существенно завышенной дозе.

Девушка связалась со специалистами из России. Те предположили бактериальный отит, который мог развиться после купания в заливе, и рекомендовали антибактериальную терапию. С огромным трудом ей удалось получить рецепт и приобрести антибиотики в Санье (город окружного значения на юге острова Хайнань в одноимённой провинции Китая). Однако слух до сих пор не восстановился.