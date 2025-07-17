«В 58 раз грязнее унитазов»: названа вещь, которая кишит бактериями

Дорожные чемоданы являются настоящими рассадниками патогенов. Исследования показывают, что отдельные элементы багажа путешественников могут нести на себе бактериальную нагрузку, в десятки раз превосходящую ту, что обнаруживается на ободках унитазов в местах общего пользования.

Оценку степени микробного обсеменения сумок провела эксперт-микробиолог Эми-Мэй Пойнтер по заказу британской страховой компании InsureandGo, занимающейся туристическим страхованием. Материалом для анализа стали образцы-соскобы, полученные с десяти различных моделей багажа (жесткого и мягкого) на оживленном железнодорожном вокзале близ лондонского аэропорта.

Фокус исследования был направлен на два участка: колесную базу и донную часть чемоданов. Контрольные пробы отбирались с предметов общего пользования в аэропорту – ручек тележек для перевозки багажа, поверхностей унитазов и кнопок слива в санузлах. Полученные образцы поместили в питательные среды для культивации микроорганизмов сроком на пять суток.

Анализ выявил, что максимальное загрязнение характерно для колес дорожных сумок – 400 колониеобразующих единиц на три квадратных сантиметра (КОЕ/3 см²). Эта цифра в 58 раз превосходила значения, полученные с унитазных сидений. Дно чемоданов оказалось лишь незначительно чище (350 КОЕ/3 см²), а третью позицию в этом негативном рейтинге заняли ручки багажных тележек (280 КОЕ/3 см²).

Среди потенциально опасных микробов, идентифицированных на колесах, присутствовали стафилококки (включая Staphylococcus aureus). Попадание этих микроорганизмов на поврежденную кожу или в продукты питания способно спровоцировать воспаления или интоксикацию. Также в образцах были найдены бактерии вида Serratia marcescens, которые могут вызвать расстройство пищеварения, инфекции мочеполовой системы и заражение крови, плесневые грибы (Aspergillus, Penicillium), энтеробактерии, указывающие на фекальное загрязнение, и иные патогены.

Микробиолог дополнительно отметила более интенсивное развитие грибковой микрофлоры на образцах с мягкого багажа, пояснив это лучшей способностью тканевых поверхностей удерживать влагу и частицы грязи по сравнению с твердыми.

Подобные результаты вполне ожидаемы, учитывая постоянный контакт колес чемоданов с напольными покрытиями в разнообразных локациях, включая санузлы. Поэтому эксперт Пойнтер подчеркнула: распаковывая вещи, ни в коем случае не кладите багаж на кровать или столешницу, где впоследствии могут оказаться продукты питания.

Микробиолог также рекомендовала придерживаться иных гигиенических норм: по завершении поездки обрабатывать колеса и дно чемоданов дезинфицирующими составами или хотя бы мыльным раствором с помощью влажной салфетки, а также всегда мыть руки после взаимодействия с багажом.