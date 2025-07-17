Как понять, что у вас непереносимость лактозы: четыре ярких симптома

Непереносимость лактозы — это синдром, при котором организм не способен переварить и усвоить молочный сахар (лактозу). Почему он возникает, «Вечерняя Москва» спросила у гастроэнтеролога медицинских центров «Андреевские больницы — Неболит» Софии Кардашовой.

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Врач рассказала, что лактоза — это единственный углевод грудного молока, который поступает в организм новорожденного. Лактоза не способна целиком всасываться в кишечнике, поэтому в организме существует фермент, расщепляющий лактозу на моносахариды — глюкозу и галактозу.

— Этот фермент называется лактаза. В случае, когда ее для расщепления недостаточно, лактоза поступает в толстый кишечник и становится питательной средой для его микрофлоры. В дальнейшем микрофлора расщепляет лактоз на жирные кислоты, молочную кислоту, углекислый газ, водород и воду, вызывающие неприятные симптомы в виде сильного вздутия живота и тошноты, что является проявлением лактозной недостаточности, — объяснила гастроэнтеролог.

Лактазную недостаточность можно разделить:

на истинную (генетическую);приобретенную (на фоне повреждения слизистой оболочки толстой кишки).

Истинная непереносимость чаще всего манифестирует в детском возрасте, когда ребенок впервые сталкивается с лактазой в материнском молоке, пояснила доктор. В качестве симптомов у ребенка появляются:

колики;

частые срыгивания;

диарея;

боль в животе.

— При переводе ребенка на безлактозную питательную смесь симптомы утихают и пищеварение налаживается, — заверила специалист.

У взрослых преобладает лактазная недостаточность приобретенного типа, подчеркнула гастроэнтеролог. Клиническая картина проявляется:

резкими спастическими болями (спазм в желудочно-кишечном тракте);

сильным вздутием живота;

тошнотой;

жидким стулом через 20–30 минут после употребления молочных продуктов.

— Как правило, интенсивность клинической картины напрямую коррелирует с количеством потребляемого молока и молочных продуктов, — отметила Кардашова.

При возникновении подобных симптомов необходимо незамедлительно обратиться к врачу-гастроэнтерологу для консультации, порекомендовала специалист.

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