Терапевт: человеку сложно самому отличить менингит от простуды

Человеку сложно самому отличить менингит от других простудных заболеваний, заявила врач-терапевт Надежда Чернышова.

По её словам, которые приводит «Вечерняя Москва», основными симптомами менингита являются сильная головная боль, высокая температура, резкое изменение поведения, вялость и сонливость.

«Также у человека может возникнуть светобоязнь или повышенная раздражительность. Поэтому, если при простуде ребёнок или взрослый хочет быть в темноте, становится слишком вялым или раздражительным, это повод вызвать скорую», — посоветовала доктор.

Она отметила, что менингит могут спровоцировать целые группы возбудителей, среди которых вирусы, осложнение кори, гайморита и отита и микробы. Тяжёлых последствий можно избежать, если не затягивать лечение и вовремя обратиться к врачу.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист и клинический иммунолог-аллерголог Павел Волчков заявил, что менингит — это целая группа воспалительных процессов, которые могут развиваться по-разному в зависимости от возбудителя и состояния здоровья пациента.