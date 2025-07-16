Снизилась стоимость препарата для лечения спинальной мышечной атрофии

Цена на препарат для лечения спинальной мышечной атрофии - первого отечественного дженерика "Рисдиплам" в рамках одноименного МНН - снижена. Об этом говорится в Telegram-канале Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

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Уточняется, что стоимость дженерика упала относительно зарегистрированной цены на иностранный референтный препарат "Эврисди" на 48%.

«За упаковку порошка для приготовления раствора для приема внутрь в дозировке 0.75 мг/мл она согласована на уровне 311 887 рублей, при этом стоимость такой же упаковки референта составляет 605 605 рублей», — сказали в ФАС.

В ведомстве добавили, что препарат закупается за счет бюджетных средств, поэтому в медорганизациях он должен предоставляться бесплатно.

Согласование цены на новый отечественный дженерик должно повысить доступность и расширить выбор таких препаратов после окончания действия патента на оригинал. Кроме того, это будет значительно экономить средства бюджетов, считают в ФАС.