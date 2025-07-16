Врачи списали симптомы рака на банальное старение

30-летняя британка Бет Фергюсон рассказала, что врачи отмахнулись от нее, когда она пришла к ним "с подозрением на рак" - у женщины образовались шишки в районе груди. Впервые она заметила уплотнение два года назад, принимая душ. Через некоторое время Бет обратилась к специалисту. Он заверил ее, что в этом "нет ничего подозрительного". В клинике отметили, что "образование является гладким и подвижным, что указывает на кисту или доброкачественную опухоль".

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«Тогда меня это не взволновало, поскольку опухоль была небольшой. Врач посоветовал записаться на прием, если произойдут какие-то изменения», — рассказала Фергюсон Daily Mail.

Жизнь продолжалась. Молодая учительница готовилась к марафону, обручилась с женихом в Нью-Йорке, но через год заметила, что опухоль увеличилась в размерах.

«В это почти невозможно поверить, потому что я чувствовала себя такой бодрой и здоровой. Но в результате это оказался агрессивный рак груди. Странное чувство - чувствовать себя хорошо, но при этом иметь такую ужасную болезнь», — отметила британка.

После этого последовала операция и долгое лечение (16 курсов химиотерапии). В будущее женщина смотрит с оптимизмом: