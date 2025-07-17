Больницы Ульяновска активно внедряют ИИ в свои системы

Система поддержки принятия врачебных решений на основе искусственного интеллекта с использованием обезличенных данных пациентов на платформе Webiomed внедрена в 57 медицинских учреждений Ульяновской области. Об этом сообщила ТАСС министр здравоохранения региона Мария Шалягина.

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"В региональную информационную систему здравоохранения Ульяновской области внедрена система поддержки принятия врачебных решений на основе искусственного интеллекта на основе обезличенных данных пациентов на платформе Webiomed. <…> Система поддержки принятия врачебных решений в настоящее время используется 57 медицинскими организациями", - сказала она.

Система поддерживает выявление подозрений для болезней крови и кроветворных органов, эндокринных заболеваний, заболеваний органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, а для сердечно-сосудистых патологий происходит оценка рисков. Она способна рассчитать персональный индекс полноты обследования и качества ведения электронной медицинской карты пациента, а также контролировать соблюдение клинических рекомендаций и порядок проведения диспансерного наблюдения взрослого населения. Кроме того, система осуществляет анализ обезличенной электронной медицинской карты. Она выявляет в ней факторы риска, подозрения на пропущенные заболевания и дает комплексную оценку группы риска пациента по различным нозологиям.

«С помощью системы проанализированы данные 968 582 электронных медицинских карт пациентов. В 2024 году произведена интеграция с платформой "МосМедИИ" для чтения медицинских изображений с помощью искусственного интеллекта по пяти модальностям: компьютерная томография органов грудной клетки, компьютерная томография головного мозга, флюорография, рентген органов грудной клетки, маммография. В 2025 году процесс подключения к платформе "МосМедИИ" медицинских организаций Ульяновской области также продолжается», — пояснила Шалягина.

Шалягина добавила, что использование искусственного интеллекта по чтению медицинских изображений позволяет в разы повысить эффективность диагностики и увеличить число патологий, выявленных на ранних стадиях.

«Так, в настоящее время из числа медицинских изображений, обработанных искусственным интеллектом, 63,4% составляет норма и 36,5% доля исследований с выявленной патологией», — уточнила она.

Министр отметила, что в результате обработки искусственного интеллекта формируется медицинское изображение с подсвеченными очагами патологии и текстовое описание. Результаты с обнаруженной патологией в общем списке исследований маркируются красным цветом.