Медики спасли кисть подростка после серьезной травмы

Врачи в Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больнице провели сложную операцию 16-летнему подростку, получившему тяжелое повреждение кисти. Ранение он получил, пытаясь достать нож, застрявший в дереве, сообщает «360.

На место инцидента была вызвана бригада скорой помощи, которая доставила пострадавшего в больницу. Осмотр показал повреждение шести сухожилий на трех пальцах правой руки.

По словам заведующего отделением, травматолога-ортопеда Виталия Куваева, чтобы сохранить функциональность кисти, хирурги удалили нежизнеспособные ткани и выполнили восстановление анатомии сухожилий сгибателей.

Операция длилась около четырех часов. Уже на следующий день пациент начал разрабатывать руку, а вскоре был выписан домой. Впереди у него курс физиотерапии.

Медики подчеркивают важность профилактики: родители должны информировать детей о возможных опасностях и мерах предосторожности, чтобы избежать подобных травм.

Ранее пострадавшему от нападения хаски мальчику провели операцию по восстановлению носа. Вмешательство длилось шесть часов. Врачи взяли костную ткань со лба и из нее полностью восстановили нос. Перед этим на лоб установили экспандер это необходимо для растяжения кожи. После операции маленький пациент чувствует себя нормально и уже находится в палате.

До этого московские онкологи провели уникальную операцию по удалению таза вместе с нижними конечностями. Пациент более 20 лет назад попал в аварию, где получил перелом грудного отдела позвоночника. После этого нижняя часть тела мужчины оказалась парализованной. Он вел активную жизнь, но постепенно мышечный аппарат нижней половины тела стал уменьшаться и возник пролежень, осложненный раком кожи. Из-за большого размера опухоли, ампутация стала единственным возможным решением, которое могло спасти пациенту жизнь.