Почему прививку от менингококка нужно срочно включить в Нацкалендарь

Вакцинацию от менингококка надо срочно включать в национальный календарь прививок - это поможет предотвратить распространение опасной инфекции, вспышки которой участились. С таким единодушным мнением выступили участники круглого стола в Государственной Думе. Главное - у нас "на выходе" собственные современные вакцины, и если производители будут точно знать, сколько доз каждый год от них потребует государство, им будет проще планировать производственный цикл, а наша страна перестанет зависеть от зарубежных поставок.

© Российская Газета

"Речь идет об очень опасной инфекции, особенно для детей до пяти лет. Менингококк к тому же очень коварен: он изменчив, имеет несколько серотипов, а потому нам прежде всего нужны четырехвалентные или - еще лучше - пятивалентные вакцины, которые защищают от разных типов патогена, включая самые смертоносные", - сказал известный педиатр, президент НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, академик РАН Александр Румянцев.

Согласно принятой в России стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных болезней, Нацкалендарь должен быть расширен, в него предстоит включить еще пять вакцин. "И самая значимая из тех, что в очереди, - именно менингококковая", - подчеркнул академик Румянцев. Он отметил, что сейчас идет проектировка федерального бюджета на будущий год, и самое время подумать о выделении ресурсов.

"Мы видим стремительный рост заболеваемости менингококком: за пять месяцев 2025 года 1200 случаев, вдвое больше, чем за весь 2024. Летальность у взрослых - около 16%. Но если взять группу старше 60 лет - смертность уже 30%", - сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимир Чуланов. Он отметил, что часто болеют трудовые мигранты, поэтому целесообразно сделать обязательной вакцинацию при найме гастарбайтеров.

В особой группе риска - дети. У них инфекция развивается стремительно - ребенок буквально "сгорает" за несколько часов - так называемая досуточная летальность, - отметил гендиректор Детского НКЦ инфекционных болезней ФМБА, академик РАН Юрий Лобзин.

"Из 15 таких "смертников" в прошлом году нам удалось спасти 12 - благодаря новейшим технологиям и оборудованию, которым обычные клиники не располагают. И надо понимать - каждый такой случай - это круглосуточная работа сменяющих друг друга реанимационных бригад на протяжении 170-180 часов. Такое лечение стоит 15 млн рублей и больше. И при этом ребенок, к сожалению, не выходит из стационара здоровым, он остается инвалидом. Вакцинация бы такие случаи предотвратила", - подчеркнул Лобзин.

Он привел расчеты: в 2023 году расходы на помощь больным с инфекционным менингитом составили 1 млрд. 395 млн. рублей.

"Заболеваемость менингококком имеет четкую цикличность, перед пандемией коронавируса был спад, а сейчас мы четко видим, что мы в начале очередного подъема. Заболеваемость будет расти, и, соответственно, будет расти нагрузка на здравоохранение. Я уже не говорю о потерянных жизнях. Но ведь мы говорим о вакциноуправляемой инфекции - поэтому решать вопрос с вакцинацией просто необходимо", - настаивает Юрий Лобзин.

Показателен опыт Москвы, через которую идут огромные потоки людей - соответственно, здесь объективно высокие риски распространения инфекций. Эксперты привели статистику: половина случаев поражения менингококком приходится на столичный регион. Но если в целом в стране в 70% случаев болеют дети, то в столичном регионе - только 15% (остальное - взрослые, чаще всего - мигранты). Дело в том, что несколько лет назад Москва включила прививку против менингококка в региональный Национальный календарь - малышей стали прививать, и это сразу же положительно сказалось на заболеваемости.

"Считаю, опыт Москвы более чем показателен: целесообразно как можно быстрее начать вакцинировать мигрантов. И обязательно детей, которые входят в коллективы - перед школой, первокурсников, ребят при призыве на срочную службу. Пока не будет в достаточном объеме четырехвалентной вакцины, нужно прививать вакциной от серогруппы А - она доступна. И в дальнейшем, конечно же, мы поддерживаем необходимость обязательной вакцинации всех детей", - считает заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная.

"У нас три производителя готовы выпускать современные четырехвалентные вакцины. Среди ключевых разработчиков отечественной менингококковой вакцины - "Нанолек", "Петровакс" и Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России, и в перспективе это будут полностью российские препараты, производство полного цикла. И надо определиться: если мы готовы допустить к закупкам готовые лекарственные формы из зарубежного сырья - производство в нужных объемах будет уже в 2026 году. Если же ждать полной локализации, как указано в стратегии, - тогда расширение Нацкалендаря опять сдвинется на более поздние сроки", - отметила замминистра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева.

Глава компании "Петровакс" Михаил Цыферов отметил, что заканчивается клиническое исследование четырехвалентной менингококковой вакцины, результаты компания представит к концу года, и зарегистрирован препарат может быть уже в марте 2026 года.

"Валидационные 600 тысяч доз мы произведем уже осенью нынешнего года, и в дальнейшем обеспечим такой же объем ежемесячно. Причем, если мы будем уверены в востребованности вакцины, мы обеспечим цены на нее ниже рыночных", - подчеркнул Цыферов.

Его коллега из "Нанолек" Евгений Баринов подчеркнул, что когда речь идет об эпидемиологической безопасности, нужно, чтобы вакцину производило несколько фармкомпаний - только так можно обеспечить уверенное импортозамещение. Баринов предложил поэтапное включение вакцинации в Нацкалендарь, имея в виду выход в итоге на полностью локализованные препараты - это помогло бы оптимизировать производственные риски.

Кстати, помимо современных четырехвалентных вакцин, которые готовы выпускать крупные производители, в России разработана и уникальная пятивалентная вакцина против пяти серотипов менингококка. Разработали ее в ФМБА. Клинические испытания этого препарата планируется закончить в 2026 году.

Позицию пациентского сообщества высказал сопредседатель Всероссийского Союза пациентов Юрий Жулев.