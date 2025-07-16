Мужчина подцепил смертельную бактерию в реке

В Томской области зафиксирован случай заражения опасной бактерией Pseudomonas aeruginosa (синегнойной палочкой) после купания в реке. Мужчина, решивший освежиться в жаркий день, уже через несколько часов почувствовал острую боль в ухе, сопровождавшуюся появлением гематомы и потерей слуха. Вскоре поднялась температура, и пострадавшего доставили в больницу. Об этом пишет "Инфо24".

Врачи диагностировали отит, вызванный синегнойной палочкой, которая попала в ухо во время купания. Инфекция привела к серьезному воспалению и отеку челюсти. Пациенту назначен комплексный курс лечения, включающий два вида антибиотиков, капли, мази, таблетки и промывания. До конца лета ему противопоказаны любые водные процедуры, включая посещение бани, чтобы предотвратить рецидив.

Синегнойная палочка – чрезвычайно устойчивый микроорганизм, обитающий в воде, почве, на растениях и даже в медицинских учреждениях. Она представляет серьезную угрозу, особенно для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция может привести к развитию пневмонии, сепсиса (с летальностью до 50%) и тяжелым нагноениям. Попадание бактерии в ухо вызывает так называемый «отит ныряльщика», чреватый не только сильной болью, но и временной глухотой.

Ранее врач рассказал о том, почему опасно прыгать в воду.