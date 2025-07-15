Врачи вылечили юношу с 30% ожогов тела из-за борщевика

Специалисты Московского областного центра охраны материнства и детства вылечили 17-летнего юношу, который косил траву и получил 30% ожогов тела из-за сока борщевика. Об этом сообщается в Telegram-канале медучреждения.

«В Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД) экстренно доставили 17-летнего подростка с обширными ожогами. После окончания учебного года в военном училище юноша устроился на летнюю подработку, занимаясь покосом травы на загородных участках. Врачи МОЦОМД диагностировали у Александра химические ожоги II степени, вызванные контактом с борщевиком», – говорится в сообщении.

В медучреждении отметили, что у пациента было повреждено около 30% поверхности тела. Ситуацию усугубило то, что молодой человек не сразу обратился за медпомощью, пытаясь лечиться дома.