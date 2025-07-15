Зафиксирован случай тяжелой аллергии на гипоаллергенную подушку

Жительница Москвы столкнулась с тяжёлой аллергической реакцией после использования латексной ортопедической подушки, приобретённой как гипоаллергенный товар. Уже в первую ночь женщина испытала симптомы острого приступа, что стало поводом для медицинской консультации.

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Иммунолог-аллерголог Надежда Логина объяснила, что латекс, входящий в состав подобных подушек, может вызывать дерматит и экзему, особенно у людей с повышенной чувствительностью кожи. По её словам, несмотря на широкое распространение латекса в повседневной жизни — в перчатках, игрушках, презервативах и воздушных шарах, — опасность возрастает при наличии перекрёстной пищевой аллергии.

Специалист уточнила, что перекрёстные реакции чаще всего связаны с продуктами, содержащими схожие белки, — бананами, авокадо, киви, томатами и цитрусовыми. В подобных случаях возможно развитие серьёзных реакций, включая отёк Квинке и анафилаксию.

Надежда Логина подчеркнула в эфире «Радио 1», что описания анафилактических реакций на латекс в медицинской литературе крайне редки, но при наличии дополнительных факторов риска они всё же возможны.

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