В США мальчик упал лицом на стрелу и выжил

В США девятилетний мальчик выжил после того, как упал лицом на стрелу, которая прошла через его мозг. Об этом сообщает The Guardian.

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Инцидент произошел в марте в городе Александрия, расположенном в 130 милях от Миннеаполиса. Ребенок поскользнулся на обледенелой дороге, неся лук и стрелы для охотничьей поездки с отцом. При падении стрела вошла ему в голову чуть правее носа, пройдя через мозг и остановившись в сантиметре от выхода из черепа.

Мальчик самостоятельно вытащил стрелу и обратился к матери. Сначала врачи не обнаружили у мальчика критических повреждений и отпустили его домой, однако после приступа рвоты пострадавшему провели томографию, которая выявила удивительный факт — стрела пересекла мозг, не задев жизненно важные зоны.

Произошедшее назвали чудом — мальчик не только выжил, но и не имеет осложнений спустя месяцы после инцидента. Сейчас он полностью здоров.