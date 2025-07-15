В России создали цифровых помощников для лечения диабета

В пресс-службе Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава РФ сообщили, что ученые вуза разработали цифровые клинические калькуляторы для персонализированного лечения сахарного диабета. Эти инструменты помогут врачам быстрее и точнее подбирать терапию, особенно для пожилых пациентов.

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Как пояснила заведующая кафедрой эндокринологии Светлана Булгакова, программа учитывает возраст пациента, сопутствующие заболевания и риски осложнений. Калькуляторы автоматически рассчитывают оптимальные показатели уровня сахара в крови, оценивают сердечно-сосудистые риски и вероятность развития почечных осложнений.

Особое внимание уделено лечению диабета второго типа у людей старшего возраста. По словам ассистента кафедры Николая Первышина, система экономит время врачей на приеме, помогая быстро получить все необходимые данные для назначения терапии.

Разработка уже готова к использованию в клинической практике. Она не требует дополнительного оборудования — врачи могут применять ее прямо во время приема пациента. Это особенно важно в условиях ограниченного времени амбулаторного осмотра.