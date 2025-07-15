Как часто врачи используют ИИ на консультациях

С января по июнь 2025 года врачи стали в 3,2 раза чаще использовать искусственный интеллект при онлайн-консультировании пациентов. Об этом «Газете.Ru» рассказал гендиректор компании Mymeet.ai Федор Жилкин.

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По его словам, благодаря ИИ средняя продолжительность медицинского приема уменьшилась с 49,2 минуты в феврале до 32,8 минуты в июне (-33%).

«Чаще всего телемедицинские встречи проводят днем с 13 до 17 часов дня. На это время пришлось больше всего консультаций — 59%. В вечернее время с 18:00 — 21% медицинских приемов, а утром с 8:00 до 12:00 часов проводится 20% встреч. Врачи стали значительно чаще использовать ИИ-инструменты — но не для постановки диагнозов, а для автоматизации рутинных задач, таких как сбор анамнеза и оформление заметок. Это позволяет снизить нагрузку, сократить продолжительность консультаций и при этом уделить больше внимания самому пациенту», — отметил Жилкин.

По его словам, ИИ становится ассистентом во время приема, освобождая врача от рутинной работы и помогая сосредоточиться на качестве общения.