В России создадут движение «За медицину здорового долголетия»

Региональное движение "За медицину здорового долголетия" создадут в России по итогам проведенного в мае форума "Россия и мир: тренды здорового долголетия". Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Региональное движение призвано сыграть важную роль в достижении национальных целей и приоритетов в области охраны здоровья граждан и здоровьесбережения. Большое значение уделено развитию в регионах системы охраны здоровья, которая кроме предоставления медицинской помощи включает в себя мероприятия по сохранению когнитивного здоровья граждан, мотивации к здоровому образу жизни, внедрению здорового питания", - привели слова Голиковой в ее секретариате.

Отмечается, что в рамках движения "За медицину здорового долголетия" планируется содействие развитию центров здоровья и медицины здорового долголетия, направленных на оценку биологического возраста и коррекцию предрисков развития заболевания. Перечень мероприятий в рамках движения включает популяризацию двигательной активности, внедрение здорового питания, оценку и коррекцию предрисков развития заболеваний, проведение просветительской работы среди населения по охране здоровья, а также выездные культурные и выставочные мероприятия.