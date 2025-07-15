ВОЗ бьет тревогу по ситуации в Европе и Азии

Уровень вакцинации детей в Европе в 2024 году не достиг целевых показателей, что способствует дальнейшему росту заболеваемости корью и коклюшем. Об этом говорится в пресс-релизе Европейского регионального бюро (ЕРБ) ВОЗ, в котором приводится ссылка на данные ВОЗ/ЮНИСЕФ в 53 странах Европы и Центральной Азии.

В среднем охват вакцинацией детей в этих государствах в 2024 году остался на прежнем уровне или снизился на 1% по сравнению с 2023 годом. В период с 2019 по 2024 год этот показатель уменьшился с 92% до 91% при второй дозе вакцины против кори, паротита и краснухи (КПК); с 95% до 93% при третьей дозе вакцины против дифтерии, столбняка и коклюша (АКДС); с 95% до 93% при третьей дозе вакцины против полиомиелита и с 92% до 91% при третьей дозе вакцины против гепатита B.

"В 2024 году охват вакцинацией в странах региона значительно различался: наблюдалось снижение уровня охвата первой дозой вакцины КПК и третьей дозой АКДС в целом; в некоторых странах охват прививками КПК-1 составил всего 23%, а АКДС-3 - 51%. Для достижения коллективного иммунитета и предотвращения вспышек многих заболеваний, предупреждаемых вакцинацией, необходимо ежегодно обеспечивать 95-процентный охват прививок в каждом сообществе. В 2024 году более половины стран региона не достигли целевого показателя коллективного иммунитета к КПК и/или АКДС, а почти треть стран сообщили об охвате ниже 90%", - отмечают в ЕРБ ВОЗ.

При этом во всем мире в 2024 году 89% младенцев получили хотя бы одну дозу вакцины против дифтерии, столбняка и коклюша, а 85% - все три дозы. Это на 171 000 детей больше, чем в 2023 году. Полностью вакцинированных детей в 2024 году стало на миллион больше по сравнению с 2023 годом.

Как отмечает директор ЕРБ ВОЗ Ханс Клюге, только в 2024 году в регионе коклюшем заболели почти 300 тыс. человек - более чем в три раза больше, чем годом ранее. Корью заболели более 125 тыс. человек, что вдвое больше, чем в 2023 году.