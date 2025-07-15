Россиянин оглох после купания в реке

В Томске мужчина оглох после купания в местной речке — он заразился опасной бактерией. Об этом во вторник, 15 июля, сообщает Shot.

Сразу после отдыха у него началась резкая боль в ухе, появилась гематома, и поднялась температура, которая держалась около 10 дней. Медицинское обследование выявило заражение синегнойной палочкой — она способна поражать органы и в некоторых случаях приводит к летальному исходу.

Из-за инфекции развился острый отит: на протяжении двух недель мужчина почти не слышал левым ухом. К тому же у мужчины отекла челюсть, он не мог нормально жевать. Лечение осложнилось тем, что бактерия устойчива ко многим антибиотикам.

Сейчас состояние россиянина улучшилось. Врачи рекомендовали временно отказаться от купания, бани и физической активности минимум до конца лета, передает Telegram-канал.

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