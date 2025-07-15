В России провели уникальную операцию по замещению периферических нервов

В России впервые проведена операция по замещению протяженных дефектов периферических нервов конечностей у пациентов с боевой хирургической травмой на основе применения трансплантации аллогенного периферического нерва в сочетании с временной иммуносупрессивной терапией. Об этом ТАСС сообщили в Фонде перспективных исследований (ФПИ).

"Впервые в отечественной медицинской практике на базе ФГБУ "ГВКГ им. Н. Н. Бурденко" Минобороны России реализована методика замещения протяженных дефектов периферических нервов конечностей у пациентов с боевой хирургической травмой на основе применения трансплантации аллогенного периферического нерва в сочетании с временной иммуносупрессивной терапией", - сказали в организации, отметив, что уникальная методика разработана специалистами госпиталя Бурденко и НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского под эгидой ФПИ.

Операция была проведена 23-летнему пациенту, получившему минно-взрывное ранение в апреле 2025 года.