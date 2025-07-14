В России появился совет по развитию фармацевтических инноваций

В России сформирован межведомственный координационный совет по развитию фармацевтических инноваций. В его состав вошли представители Минздрава, Минпромторга, Минобрнауки, а также компании «Иннопрактика» и АНО «Инновационный инжиниринговый центр».

© Ferra.ru

Совет займется поддержкой полного цикла создания новых лекарств — от поиска биологических мишеней до выхода на международные рынки. Планируется, что к 2030 и 2036 годам будут достигнуты конкретные результаты в разработке инновационных препаратов.

Как отметила заместитель министра промышленности и торговли Екатерина Приезжева, совместная работа позволит России создавать конкурентоспособные лекарства мирового уровня. Особое внимание уделят формированию национального портфеля перспективных разработок, ориентированных как на внутренний рынок, так и на экспорт.

В ближайшее время к участию в совете могут присоединиться Федеральное медико-биологическое агентство, РАН, «ВЭБ.РФ», научные фонды и фармацевтические компании. По словам представителей «Иннопрактики», такой комплексный подход поможет увеличить долю отечественных инновационных препаратов на рынке госзакупок.