Женщина с раком кишечника назвала секрет успешного восстановления после болезни

Фелисити Эшли из Великобритании уверена, что спорт и прогулки на природе помогли успешно завершить лечение от рака. Свой секрет быстрого физического и эмоционального восстановления пациентка с раком кишечника назвала Metro.

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Эшли рассказала, что находилась в лучшей физической форме, когда начала испытывать симптомы рака кишечника: на тот момент она завершила марафон, во время которого с вместе с тремя подругами пересекла Атлантический океан на гребной лодке.

«Где-то на полпути я стала замечать спазмы в желудке и частые походы в импровизированный туалет-ведро. Мы отшучивались, списывая все на сухие пайки и огромный объем пищи, который мы съедали, чтобы выдерживать физические нагрузки», — рассказала женщина.

Преодолев пять тысяч километров по океану, Эшли заметила, что похудела на 10 килограммов и все еще чувствовала незначительную боль в животе. Однако она стала паниковать из-за этого и решила, что ей просто нужен отдых. Однако она обратилась к врачу, когда заметила кровь в стуле.

«Три недели спустя, во время колоноскопии, которая должна была "исключить" рак, я услышал слова, которые никто не хочет слышать: "У вас рак кишечника"», — добавила Эшли.

По словам спортсменки, ей удалили часть кишечника и назначили шесть курсов химиотерапии. Спустя три года после их окончания раковых клеток в ее организме нет. Эшли убеждена, что во время лечения спорт помогал ей физически и эмоционально. Она занималась ходьбой, бегом и йогой на природе.

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