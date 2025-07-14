В Германии мужчина из-за комплексов удлинил ноги на 24 сантиметра

Житель Германии Леон Отремба впал в депрессию из-за низкого роста, но нашел необычный выход из сложившейся ситуации. Его историю рассказало издание Metropoles.

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Отремба, рост которого изначально составлял 171 сантиметр, признался, что чувствовал себя униженным, когда фотографировался рядом с другими людьми. Устав от комплексов, он решился на радикальные меры — две болезненные операции по удлинению ног. После хирургических вмешательств рост немца увеличился на 24 сантиметра.

В ходе обеих операций мужчине сначала ломали ноги, а затем вставляли регулируемые металлические штифты. В результате на протяжении нескольких месяцев он передвигался на инвалидной коляске либо с помощью костылей. Отремба заявил, что все это время боль была невыносимой, поэтому он спал каждую ночь максимум три-четыре часа, но зато результат сделал его счастливым.

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