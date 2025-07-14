В России зафиксировали два новых штамма коронавируса

По всей России существует риск распространения новых разновидностей коронавируса, получивших названия «Нимбус» и «Стратус». Эксперты опасаются, что скорость их распространения может быть сопоставима с первоначальной вспышкой COVID-19.

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Медицинские работники отмечают, что "Нимбус" и "Стратус" принадлежат к линии "Омикрон" и характеризуются повышенной заразностью. Наиболее активное распространение наблюдается в азиатском регионе, включая территорию Казахстана. В России уже зарегистрировано около двадцати случаев инфицирования. Несмотря на относительно легкое течение болезни, схожее с обычными ОРВИ, существует вероятность развития осложнений после выздоровления.

В частности, могут наблюдаться такие последствия, как постоянная усталость, общая слабость и ухудшение когнитивных способностей. Штамм "Стратус" был впервые выявлен в начале 2025 года в Канаде, а в России зафиксировано около шестидесяти случаев заражения. Для этого штамма характерны такие симптомы, как высокая температура, заложенность носа, кашель и боли в горле. Врачи настоятельно рекомендуют обращаться за медицинской помощью при первых признаках заболевания.

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