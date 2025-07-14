В Подмосковье похвастались успехами в выявлении онкологии

С начала 2025 года в Московской области выявляемость онкологических заболеваний на первой стадии выросла с 45,8% до 49%. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

«Регулярная и тщательная диагностика позволяет обнаружить онкологические процессы на ранней стадии. В Подмосковье действует развитая сесть из 25 центров амбулаторной онкологической помощи, где регулярно проходят дни открытых дверей, во время которых любой желающий может пройти диагностику без записи. Также открыта самостоятельная запись на маммографию для пациенток старше 40 лет. Помимо этого, мы продолжаем оснащать наши больницы и поликлиники современным медицинским оборудованием, что делает диагностику более качественной и доступной. Благодаря этому, выявляемость онкологии на первой стадии выросла на 3,2% с начала года», – приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства Московской области – министра здравоохранения региона Максима Забелина.

Ознакомиться с подробной информацией об оказании медицинской помощи пациентам с онкологией в Подмосковье можно на сайте onco.zdrav.mosreg.ru.