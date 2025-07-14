В Москве провели 18 бесплатных операций для людей с опасными формами аритмии

В столице проведено 18 бесплатных операций по имплантации подкожного кардиовертера-дефибриллятора. Эту технологию город начал внедрять год назад в рамках развития высокотехнологичной медицинской помощи в московских клиниках.

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Прибор следит за возникновением аномальной сердечной частоты, может восстановить ритм или автоматически выполнить дефибрилляцию при необходимости, таким образом предотвращая внезапную сердечную смерть у пациентов с опасными формами аритмии или тахикардии. Результаты новой технологии очень хорошие, по словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

"Доступность высокотехнологичной медицинской помощи в Москве стабильно растет благодаря постоянному обновлению оборудования, внедрению самых современных и инновационных технологий диагностики и лечения. Так, год назад мы запустили новый метод оперативного лечения для людей с высоким риском острых сердечно-сосудистых осложнений. Теперь в московских больницах мы бесплатно проводим пациентам подкожную имплантацию кардиовертера-дефибриллятора. Это небольшие электронные приборы, по сути, мини-компьютеры, позволяющие отслеживать сердечный ритм при аритмии и опасных формах тахикардии. Операция малотравматична, не опасна для пациента и занимает не более полутора часов. При этом это один из наиболее эффективных инструментов предотвращения внезапной смерти, вызванной нарушениями работы сердца. Метод доказал свою эффективность: за год успешно проведено 18 таких операций, и пациенты получили шанс на полноценную жизнь", - рассказала вице-мэр.

Подкожный кардиовертер-дефибриллятор устанавливается под широчайшую мышцу спины в подмышечной области, а электрод проводится подкожно на переднюю грудную стенку и устанавливается в проекции сердца. Прибор контролирует активность сердца и, когда оно останавливается, начинает биться неправильно, слишком медленно или слишком быстро, благодаря специальным алгоритмам аппарат посылает электрические импульсы, позволяющие восстановить нормальный сердечный ритм.

Впервые подкожную систему кардиовертера-дефибриллятора установили пациенту медики больницы им. В.В. Вересаева год назад. Сегодня такие вмешательства проводят в операционных ГКБ им. С.С. Юдина, ГКБ им. В.В.Вересаева и ГКБ им. И.В. Давыдовского.

Такая технология - только одна из множества современных методик, которые ежегодно внедряются в больницах города. Это стало возможным в том числе благодаря реализации спецпроектов. Большое значение имеет и переоснащение стационаров, закупка нового оборудования. Так, за три года для кардиологической службы столичных больниц и поликлиник было закуплено больше 5 тысяч единиц различной техники.