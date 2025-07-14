Эксперт рассказал, в каких случаях ЭКО может не сработать

Вероятность успеха ЭКО снижается, когда у женщины сокращается количество подходящих яйцеклеток, а также повышается риск хромосомных аномалий и выкидышей. Обычно это происходит после 35 лет. Об этом «Газете.Ru» рассказал Илья Володяев, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник кафедры эмбриологии Биологического факультета МГУ им. Ломоносова, эмбриолог Европейского медицинского центра (ЕМС).

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При ЭКО оплодотворение яйцеклетки сперматозоидом происходит вне организма женщины, в лаборатории, в специальных условиях. Врач отметил, что такой метод действительно помогает зачать ребенка в тех случаях, когда естественным путем это невозможно.

«Речь идет о ситуациях, когда, например, у женщины отсутствуют маточные трубы, а у мужчин в семенной жидкости мало подвижных сперматозоидов. Успехи такого рода создают иллюзию, что ЭКО поможет в любом возрасте и работает всегда», — рассказал «Газете.Ru» эмбриолог.

Однако в реальности, как отмечает эксперт, ЭКО не отменяет биологических ограничений. Специалист отметил, что с возрастом у женщины резко снижается количество и качество яйцеклеток, а также повышается риск хромосомных аномалий и выкидышей.

«Каждый год после 35 отнимает 6% от шанса получить эмбрион с нормальным набором хромосом. К 45 годам этот шанс составляет лишь 10%. А ведь для этого еще надо получить зрелую яйцеклетку, которая оплодотворится и дорастет до переноса (в полость матки). Все эти шансы тоже составляют отнюдь не 100%, даже с применением самых современных методов», — уточнил ученый.

Эмбриолог объяснил, что при проведении ЭКО врачи не могут «омолодить» яйцеклетки, исправить генетические проблемы или создать несуществующие сперматозоиды даже с применением современных репродуктивных технологий.

По этой причине наступление беременности с помощью ЭКО после определенного возраста возможно уже только с использованием донорских или собственных, ранее замороженных и сохраненных яйцеклеток.