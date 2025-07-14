Врачи извлекли из желудка пациента монету и 27 зажигалок

Уникальным назвали врачи больницы №1 Республики Тыва случай пациента, в организме которого оказался склад из 28 инородных предметов.

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Компьютерная томография брюшной полости показала, что в желудке 56-летнего мужчины находятся 27 зажигалок. На этом фоне такой пустяк как монета, залежавшаяся там же, не удивил врачей.

Уникальность случая, который описали в республиканской больнице, заключается не только в богатой коллекции проглоченных сибиряком предметов. Интерес представляет также способ, которым воспользовались специалисты, чтобы избавить пациента от ненужного груза.

"Множество инородных тел было извлечено эндоскопическим методом без оперативного вмешательства", - сообщили в клинике.

Пациент во время манипуляций находился под общим наркозом.

По словам врачей, мужчина так и не объяснил, почему носил в себе такое количество явно неудобоваримых предметов.