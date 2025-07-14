Девушка искупалась в океане и угодила в больницу с волдырями по всему лицу

Туристка из Великобритании искупалась в океане на тайском острове Самуи и угодила в больницу с солнечными ожогами лица. Об этом пишет портал Western Telegraph.

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Уточняется, что 17-летняя студентка юридического факультета Эмилия Азарова прилетела в азиатскую страну 13 июня. В первый же день отдыха она отправилась на пляж и около двух часов плавала в воде. Девушка призналась, что она не подумала о том, чтобы нанести на кожу солнцезащитный крем, так как во время купания солнце не сильно пекло. Однако когда британка вышла из воды, ее губы выглядели так, словно в них ввели филлер.

На следующий день Азарова проснулась и поняла, что ее глаза и лицо опухли, а через два-три дня у нее появились волдыри по всему лицу. Тогда туристка решила обратиться в местную больницу, где ей сделали укол, чтобы снять отек, и выписали крем для лица.

Девушка призналась, что инцидент испортил ее поездку, и предупредила других путешественников о важности использования солнцезащитного крема.

«Я в полном шоке. Я больше не выйду из квартиры без рубашки, кепки и трех слоев солнцезащитного крема, — заявила Азарова. — Меня даже не волнует, что мне будет жарко и я вспотею, я лучше прикроюсь, чем такое повторится».

Ранее другая девушка уснула под палящим солнцем и получила сильный ожог лица во время отдыха в Европе. Общее воспаление спало за неделю, однако нос остался красным на годы.